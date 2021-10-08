Российский теннисист Аслан Карацев, который посеян на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе под 19-м номером, узнал своего первого соперника.

Во втором круге Карацев проведет матч с итальянцем Карузо. Ранее Сальваторе обыграл американца Захари Свайду со счетом 6:3, 6:1. Матч длился всего 1 час 18 минут.

Карузо два раза подал навылет, допустил двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник совершил два эйса, одну двойную ошибку и сделал 1 брейк.

Ранее появилась информация о том, что Даниил Медведев во втором круге проведет встречу с американцем Маккензи Макдональдом, а Андрей Рублев встретится с испанцем Карлосом Табернером. Соперник Карена Хачанова пока неизвестен. Он сыграет с победителем матча между Домеником Кепфером и Эмилем Руусувуори.