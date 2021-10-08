Петербургский «Зенит» победил «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 70:64.

Видео лучших моментов матча.

В составе питерской команды самым результативным стал Джордан Лойд. Он набрал 19 очков за матч. В составе «Жальгириса» лучшим стал Янис Стрелниекс. Он заработал 14 очков.

«Зенит» одержал победу в двух стартовых матчах и идет на первом месте в регулярном чемпионате.

Главный тренер питерской команды Хавьер Паскуаль считает, что баскетболисты могли добиться и более уверенной победы. Специалист считает, что команда хорошо отработала в обороне и контролировала ход матча. Однако Паскуаль отметил, что были некоторые проблемы с Лекавичюсом. Игроки «Зенита» давали ему слишком много возможностей для бросков.

«Зенит» в следующем мачте Евролиги встретится с ЦСКА 12 октября.