Сегодня, 8 октября, на седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет короткая программа спортивных пар.

Выступления фигуристов начнутся в 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция прокатов доступна на сайте Первого канала.

От сборной России на турнире спортивных пар выступят три дуэта. Две российские пары попали в третью разминку. Под 8-м номером на лед выйдут Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Они уже выиграли один этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в текущем сезоне.

Под 9-м номером начнут выступление Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко. В начале четвертой разминки на лед выйдут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.