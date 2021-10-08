Сегодня, 8 октября, на седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет короткая программа спортивных пар.
Выступления фигуристов начнутся в 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция прокатов доступна на сайте Первого канала.
От сборной России на турнире спортивных пар выступят три дуэта. Две российские пары попали в третью разминку. Под 8-м номером на лед выйдут Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Они уже выиграли один этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в текущем сезоне.
Под 9-м номером начнут выступление Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко. В начале четвертой разминки на лед выйдут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
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