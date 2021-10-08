«Металлург» обыграл «Ак Барс» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 3:1. Клуб одержал 12-ю победу подряд. Матч прошел в Казани на «Татнефть-Арене».

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Форвард хозяев Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу с передачи Николая Коваленко. На 30-й минуте ответил канадский форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик. На 35-й минуте подопечные Ильи Воробьева вышли вперед. Отличился Анатолий Никонцев. Точку в матче поставил Денис Зернов, забросивший в пустые ворота.

Команда из Магнитогорска набрала 28 очков и идет на первом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» набрал 21 очко и занимает четвертое место.

Следующий матч у «Магнитки» состоится в понедельник, 11 октября. «Металлург» примет дома ХК «Сочи». «Ак Барсу» предстоит встреча с «Барысом» в воскресенье, 10 октября.