Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с командой Словакии. Встреча пройдет в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Карпин рассказал, что разобрал вместе с командой мартовское поражение от сборной Словакии. Однако с того времени многое изменилось в обеих командах. Наставник отказался делиться наработками. Он не сказал, что выделил из того поражения.

Главный тренер сборной России назвал Словакию добротной командой, но отказался делиться мнением по каждому футболисту.

«Сильные стороны – стандарты. Это, наверное, самое опасное», – заявил Карпин.

Тренер добавил, что к ним нужно отнестись серьезно.

Матч между сборными России и Словакии пройдет сегодня, 8 октября. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.