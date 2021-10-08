Сегодня, 8 октября, пройдут первые свободные заезды этапа «Гран-при Турции» чемпионата «Формулы-1». Гонка состоится в Стамбуле на трассе «Истанбул Парк».

Первая свободная практика начнется в 11:25 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Sportbox.ru.

В общем зачете «Формулы-1» лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Он набрал 246,5 очка. Макс Ферстаппен из «Реб Булла» находится максимально близко к лидеру. Он отстает на 2 балла. Третьим идет Валттери Баттас с 151 набранным очком.

Пилот «Хааса» из России Никита Мазепин делит со своим напарником Миком Шумахером два последним места. Она гонщика пока не набрали очков.

«Гран-при Турции» проводился без перерывов с 2005 по 2011 годы. Потом страна взяла перерыв, и гонки вернулись в календарь только в 2020 году.