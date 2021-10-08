Предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги между «Далласом Старз» и «Колорадо Эвеланш» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов не смог забросить шайбу, но отметился результативной передачей. Его соотечественник – голкипер Антон Худобин, смог отбить 26 бросков и пропустил одну шайбу.

За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022 начнется 12 октября. В первом матче сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз», а во втором – «Сиэтл Кракен примет «Вегас Голден Найтс».