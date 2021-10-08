Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался относительно информации о том, что он может стать капитаном команды на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

«Если мне завтра предложат стать капитаном, конечно, я соглашусь», – заявил Кузяев.

Футболист добавил, что все игроки сборной России чувствуют ответственность перед командой и страной.

28-летний полузащитник дебютировал за национальную сборную в октябре 2017 года. Он вышел на поле в товарищеском матче против Южной Кореи. На прошлом ЧМ-2018 Далер Кузяев был игроком основного состава и не пропустил ни одного матча. Российский полузащитник забил 2 гола в 40 матчах за национальную команду.

Напомним, при Валерии Карпине в сборной нет постоянного капитана.