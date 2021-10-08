Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, что изменилось в его жизни после победы на US Open.

«Не знаю почему, но многие пытаются заплатить за меня в ресторанах. Я обычно отказываюсь, но иногда не получается», – рассказал Медведев.

Даниил считает неправильным, принимать такие подарки от незнакомцев. Однако не всегда он может контролировать ситуацию. Иногда официант просто подходит к нему и говорит, что счет уже оплатили. Медведев считает такие ситуации забавными, но немного странными.

Российский теннисист отметил, что в первые полторы недели после победы было много шумихи вокруг него. О Медведеве говорили все медиа и газеты. Особенно, по словам Даниила, это было заметно в России.

Напомним, недавно Даниил Медведев выиграл US Open. Это престижный турнир «Большого шлема».