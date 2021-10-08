Сегодня, 8 октября, на турнире по фигурному катанию Finlandia Trophy пройдут выступления спортивных пар с произвольными программами.

Фигуристы выйдут на лед в 13:00 по московскому времени.В прокатах примут участие 15 пар. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Нашу страну на турнире представляют две пары. Обе выйдут на лед в заключительной разминке и закроют прокаты. Анастасия Мишина и Александр Галлямов после короткой программы идут на втором месте из-за ошибки на параллельном прыжке. Помарка лишила пару большого количества баллов.

Лидируют в соревнованиях соотечественники Мишиной и Галлямова – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Судьи оценили и прокат в 78 баллов. На третьем месте расположились канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.