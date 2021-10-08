Лондонский «Арсенал» внимательно наблюдает за нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Информацию об этом сообщает Goal со ссылкой на Onze Mondial.

«Канониры» считают, что 26-летний иранец способен заменить Александра Лакязетта. Футболист летом 2022 года становится свободным агентом и может покинуть «Арсенал».

Контракт Азмуна с «Зенитом» также истекает следующим летом.

В текущем сезоне Сердар Азмун вышел на поле в 12-ти матчах по всех турнирах за питерскую команду. Иранец смог забить шесть голов и отдать одну результативную передачу.

30-летний Ляказетт сыграл в четырех матчах, забил 2 гола и отдал один результативный парс за «Арсенал».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Клуб набрал 23 очка с начала сезона.