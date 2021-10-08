Сегодня, 8 октября, в рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австрийском Линце выступят девушки-одиночницы с короткими программами.

Прокаты начнутся в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала. На лед выйдут 37 фигуристок.

От сборной России на турнире будут выступать две фигуристки из академии «ангелы Плющенко». Это Анастасия Зинина и Софья Муравьева.

Зинина по результатам жеребьевки будет выступать в последней, 7-й разминке. Она выйдет на лед под номером 33. Софья Муравьева попала в предпоследнюю по счету разминку. Она будет выступать 29-й.

Лидер соревнований – Изабо Левито, выйдет на лед под 37-м номером. Она уже одержала одну победу с серии Гран-при текущего сезона.