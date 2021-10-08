Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях в Сочи фигурист Дмитрий Соловьев поделился впечатлениями от работы с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной в рамках шоу Первого канала «Ледниковый период».

В первом сезоне Соловьев выступал с бывшей ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Их часто называют соперницами с Бородиной.

Соловьев заявил, что ему легко работать с Ксенией. У них с партнершей нет разногласий, они работают на одной волне.

Относительно сравнения Бузовой и Бородиной, Дмитрий сказал, что не любит сравнивать девушек.

«Я к обеим хорошо отношусь, но у меня есть некое отторжение, когда начинают говорить, кто за кем пришел», – заявил Соловьев.

Шоу «Ледниковый период» стартовало на Первом канале на прошлой неделе.