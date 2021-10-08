Сегодня сборная России по футболу проведёт важнейший матч отборочного турнира на ЧМ-2022. Впрочем, сейчас у неё все матчи важнейшие. На поле в Казани команда Валерия Карпина примет сборную Словакии. В преддверии игры Nevasport изучает состав, сильные и слабые стороны соперника сборной России.

Не секрет, что лучшие времена словаков уже позади. Из действующих звёзд в её составе выделяется только Милан Шкриньяр из «Интера». Стоимость центрального защитника по данным Transfermarkt просто на голову выше, чем у остальных футболистов – 60 миллионов евро против 9 у занимающего второе место Станислава Лоботки. При этом опорника «Наполи» выводим за скобки – он в Казани не сыграет из-за травмы.

Остальные известные игроки уже перешагнули 30-летний рубеж. Капитану и самому известному футболисту в составе словаков Мареку Хамшику уже 34, столько же Петеру Пекарику. Владимиру Вайссу 32 (хотя он тоже травмирован), а экс-зенитовцу Роберту Маку – 30.

Но отсутствие громких имён в расцвете лет – не повод считать соперника простым. Не забывайте, что и российские футболисты за границей мало кому известны.

Главным козырем сборной Словакии являются стандарты. Неслучайно её главный тренер Стефан Таркович был специалистом по стандартным положениям во время работы на клубном уровне и в штате сборной под руководством Павла Хапала. Кстати, в марте сборная России проиграла словакам, пропустив первый мяч как раз после подачи углового.

Как защитник «Ахмата» Андрей Семёнов ни держал защитника «Интера» Милана Шкриньяра, Антон Шунин вынужден был доставать мяч из сетки. Сейчас, кстати, в сборной нет ни Семёнова, ни Шунина.

За ставку Словакии на стандарты говорят и габариты футболистов. В составе сборной почти нет игроков ниже 180 см, а новичок сборной Ладислав Альмаси (который первую половину 2021 года отыграл в «Ахмате») и вовсе дорос до 196 см.

Кроме того, напарник Шкриньяра Любомир Шатка сейчас – лидер чемпионата Чехии по выигранным единоборствам в своей и чужой штрафной.

Второй козырь Словакии – игра на контратаках. Сборная традиционно мало владеет мячом и делает ставку на потери соперников и быстрые забегания. Скорее всего, в сборной выпустят в стартовом составе Ивана Шранца. Форвард обычно действует на острие, но сейчас, вероятно, уступит место Альмаси, а сам сместится направо. За него говорит умение делать дальние кроссы на предельной скорости.

Не исключён и выход на острие атаки Роберта Боженика. 21-летний форвард дюссельдорфской «Фортуны» не такой габаритный, как Альмаси, но 188 см роста – тоже солидный показатель.

Но не стоит забывать, что основные словацкие силы сосредоточены в центральной оси. Здесь и Шкриньяр с Шаткой, и Хамшик, и Юрай Куцка из «Уотфорда», и Патрик Грошовски из «Генка», и Ондрей Дуда из «Кёльна». На флангах сборная рассчитывает преимущественно на ветеранов или игроков чемпионатов Чехии и Словакии. Поэтому Карпину будет логичным по максимуму задействовать фланги – в частности, сыграть по схеме 5-4-1, которую Nevasport предлагает в своём материале.

И самое главное: какой бы состав Словакия ни выставила, Россия обязана брать у соперника три очка. Эксперты уже сейчас оценивают, как россиянам надо сыграть в Хорватии, чтобы победить на выезде соперника и выйти напрямую на чемпионат мира. Но всё это будет бессмысленно, если мы потеряем очки в октябре.

Матч Россия – Словакия стартует в 21:45 по московскому времени.