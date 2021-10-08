Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выступили в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Анастасия и Дмитрий представили мощную программу, но упали при исполнении параллельного прыжка. Мухортова достаточно сильно ударилась об лед.

Судьи оценили выступление в 63,84 балла. Пара заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы. Мухортова и Евгеньев получили 35,75 балла за технику и 29,09 – за артистизм. Несмотря на падение, судьи оценили выступление достойно благодаря высокой сложности программы. Компоненты были выше, чем у соперников.

Пара ранее выигрывала этап серии Гран-при В словацкой Кошице. Соревнования проходили со 2 по 4 сентября.