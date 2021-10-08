Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко выступили в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Пара показала достаточно мощную программу, но не обошлось и без ошибок, как и в выступлении предшественников – Мухортовой и Евгеньева.

Спортсмены сделали успешный двойной аксель. На выбросе Екатерина Сторубцева допустила ошибку. Она сделала «стэп-аут» – поставила вторую ногу на приземлении. Судьи сняли баллы.

Пара получила за прокат 57,06 балла. 30,92 – за технику и 26,1 4 – за артистизм. Спортсмены заняли промежуточное четвертое место на турнире. Фигуристы ранее не попадали на пьедестал почета. Тренирует пару Николай Морошкин.

Лидерами по итогам короткой программы стали Наталия Хабибуллина и Илья Княжук.