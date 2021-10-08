Наталья Хабибуллина и Илья Княжук откатали короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в австрийском Линце.

Программа поставлена под музыку из фильма «Маска». Пара откатала без особых ошибок. Хабибуллина и Княжук вышли в промежуточные лидеры соревнований, набрав 64,23 балла за выступление. Судьи поставили 35,34 балла за технику и 28,69 за артистизм.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Добросковова и Сергея Рослякова.

Ранее пара выиграла коротку программу в рамках первого этапа Кубка России. В Красноярске спортсмены получили 66,16 балла за прокат.

Сегодня, 8 октября, на турнире пройдут соревнования девушек-одиночниц. Трансляция начнется в 13:15 по московскому времени.