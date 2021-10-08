Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин выразил свое мнение относительно запрета тренерского штаба национальной команды на употребление футболистам сладкого и мучного.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку», – заявил Аршавин.

Экс-футболист считает, что спортсмены проводят слишком короткий отрезок времени в сборной, а клубы не запрещают футболистам сладкого. Аршавин считает, что если игрок профессионал, он сам знает, что ему нужно употреблять в пищу. Андрей вспомнил, что у него не было никаких ограничений во время профессиональной карьеры.

Сегодня, 8 октября, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2022 в Катаре. Россияне под руководством Валерия Карпина сыграют со сборной Словакии в Казани.