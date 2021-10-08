Сегодня, 8 октября, сборная России примет команду Словакии в Казани. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи проведет федеральный канал Россия 1.

Сборная России уже провела шесть матчей. Команда Валерия Карпина идет на втором месте в группе H квалификации ЧМ-2022. Команда набрала 13 очков. Лидер – сборная Хорватии. В активе команды также 13 очков, но хорваты лучше по разнице забитых и пропущенных мячей (8:1 против 10:4). На третьем месте идет сборная Словакии.

Статистика говорит не в пользу национальной команды России. Россияне четыре раза проиграли в очных встречах, трижды сыграли вничью и столько же раз выиграли. В последнем мартовском поединке победила Словакия со счетом 2:1.

Напомним, сборная России лишилась большого количества игроков из-за травм. Среди них Денис Черышев, Александр Головин, Денис Глушаков и другие.