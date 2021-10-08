Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

«Тампа Бэй» одержала победу над «Флоридой» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Матч в Тампе завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе команды две голевые передачи отдали российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

На 24-й минуте шайбу забросил Энтони Сирелли, на 31-й и 38-й – Кори Пеппи, на 41-й два гола забил Стивен Стэмкос. Патрик Марун отличился на 59-й минуте.

«Флорида» смогла ответить только двумя шайбами. На 30-й минуте забил Джо Торнтон, на 53-й – Оуэн Типпетт. Россиянина Кучерова признали третьей звездой встречи.

В параллельном матче «Монреаль» по буллитам уступил «Оттаве». Две голевые передачи отдал россиянин Александр Романов. «Даллас» обыграл «Колорадо» со счетом 3:1. Гурьянов отдал голевой пас. «Аризона» обыграла «Вегас» со счетом 3:1.