В финском Эспоо сегодня, 8 октября, пройдут прокаты мужчин-одиночников с произвольными программами в рамках турнира ISU Challenger – Finlandia Trophy.

Фигуристы выйдут на лед в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Предпоследнюю разминку откроет россиянин Евгений Семененко. Он занял 11-е место по итогам короткой программы.

В заключительной разминке выступят еще два россиянина. Вторым по счету выступит Дмитрий Алиев. Он занимает промежуточное пятое место после короткой программы. Четвертым на лед выйдет Михаил Коляда. Он идет на третьем месте после короткой программы.

Лидируют в турнире американец Джейсон Браун и канадец Киган Мессинг. Они набрали одинаковое количество баллов, но канадец получил большую оценку за технику.