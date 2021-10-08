Для кого-то зодиак – это вера в то, что на характер человека влияет расположение звёзд во время его рождения. Для кого-то «Зодиак» — это советская инструментальная группа. Но для миллионов американцев Зодиак – маньяк, совершивший несколько жестоких убийств в конце 1960-х годов.

Полиции доподлинно известно о пяти жертвах и двух пострадавших от рук Зодиака. Началось всё в декабре 1968 года. Убийца расстрелял пару студентов Дэвида Фарадея и Бетти Лу Дженсен в их автомобиле на берегу озера. Полгода спустя произошло похожее нападение. Атаке вновь подверглись студенты в автомобиле, но на этот раз юношу Майкла Маджо удалось спасти.

Всего через 40 минут после нападения в полицию поступил звонок, в котором мужчина признался в своём преступлении и в том, что предыдущее убийство – его рук дело.

Затем в крупные газеты Калифорнии стали поступать зашифрованные послания от преступника. В них преступник придумал себе псевдоним – это тот редкий случай, когда прозвище маньяку сочиняет не народ, а он сам. Так и появилось его прозвище Зодиак. Убийца действовал очень смело. В зашифрованных письмах он смеялся над полицией и рассказывал, что убийства доставляют ему удовольствие.

Позднее на студию одной передачи поступил звонок, и некий мужчина заявил, что Зодиак – это он. Однако позднее выяснилось, что звонил пациент психбольницы. 8 ноября Зодиак прислал в газету ещё один шифр, который удалось разгадать лишь в 2020 году. В послании он говорит, что звонок совершал не он.

В 1970 году от Зодиака поступило ещё несколько писем, в одном из них он обещал взорвать школьный автобус, однако обещания своего не выполнил. Четыре года спустя он взял на себя ответственность за убийство 37 человек, однако данная информация не была подтверждена официально.

В 1974 году полиция арестовала мужчину по имени Артур Ли Аллен. Его подозревали ещё в 1969 году – он жил всего в нескольких минутах от места убийства первых жертв, но тогда обвинения не были предъявлены. В результате он был арестован по обвинению в убийстве семерых девушек и помещён в психиатрическую лечебницу. После этого убийства прекратились, а вместе с ними и перестали поступать зашифрованные письма.

Казалось, дело закрыто, маньяк арестован. Но в 2002 году был проведён ДНК-тест, в результате которого выяснилось, что образцы, принадлежавшие Зодиаку, не совпадают с ДНК Аллена. Он об результатах экспертизы уже не узнал, поскольку скончался за десять лет до этого.

У полиции было всё: отпечатки пальцев, почерк преступника, его голос, образцы ДНК, психологический портрет и даже фоторобот от выживших жертв – белый мужчина в очках и с короткой стрижкой.

За дело серийного убийцы Зодиака взялась группа энтузиастов The Case Breakers, специализирующаяся на нераскрытых делах. Они утверждают, что смогли вычислить преступника. Им оказался ветеран ВВС США Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году в возрасте 80 лет. На его лбу была такая же отметина, как на фотороботе – она осталась после автомобильной аварии. По данным The Case Breakers, один из кодов к зашифрованным письмам Зодиака указывал на имя Поста. Кроме того, они связывают с Зодиаком одно более раннее убийство, которое и до этого порой приписывали ему. За три года до убийства Фарадея и Дженсен неизвестный зарезал 18-летнюю девушку, после чего в газету пришла анонимка, что убийство было «не первым и не последним». Это дело также не удалось раскрыть, но на месте преступления нашли след от армейского ботинка – аналогичные следы находили и возле мест убийств Зодиака, а также заляпанные краской часы. Пост же всю жизнь работал маляром.

С версией The Case Breakers согласна и бывшая соседка Поста по имени Гвен. Она рассказала, что он был жестоким по отношению к жене, а её, когда она была ещё ребенком, учил стрелять из пистолета.

Подтверждает догадки и бывшая невестка Поста Мишель Уинн, которая утверждает, что Гэри никогда ей не нравился.

Тем не менее, в полиции к расследованию отнеслись скептически и отметили, что все доказательства носят косвенный характер. В сети также далеко не все поверили версии The Case Breakers и уже успели «записать» в убийцы актёра Майкла Джея Фокса из-за его схожести, вспомнить старинный мем о том, что Зодиак – это сенатор Тед Круз и предложить ещё несколько не менее абсурдных версий.

Полтора десятка лет вспыхнула новая волна интереса к маньяку по кличке Зодиак. Фильм 2007 года режиссёра Дэвида Финчера довольно точно пересказывает историю преступлений. Один из актёров фильма Марк Руффало так прокомментировал новость о расследовании: «Я уже проходил этот путь раньше. Они сняли об этом фильм. Может да, а может и нет. Каждые несколько лет кто-то говорит, что решил загадку. Давайте надеяться, что они его вычислили».