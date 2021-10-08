Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отказался комментировать слухи о возможной отставке с поста главного тренера. Специалист бросил трубку в ответ на соответствующий вопрос корреспондента портала «Невский спорт».

По информации телеграм-канала «Ловите инсайд» в питерском клубе задумались об отставке Радимова из второй команды. Руководство недовольно последними результатами «Зенита-2». Команда проиграла два последних дерби «Звезде» и «Динамо». Еще больше руководство задело поражение со счетом 0:6 от ФК «Красава».

Все это в совокупности привело к тому, что в клубе думают об отставке Радимова. В качестве одного из кандидатов рассматривают Константина Коноплева, тренирующего команду «Зенита» до 16 лет.