Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет десять мест на стартовой решётке «Гран-при Турции». Перед первой свободной практикой команда заменила силовую установку на болиде Хэмилтона. Замена была проведена не полностью, а частично, поэтому британец не получил штраф в виде старта с последнего ряда, а ограничился наказанием на 10 позиций.

В «Мерседесе» заменят двигатель внутреннего сгорания, оставив остальные элементы установки.

На данный момент завершилась первая свободная практика «Гран-при Турции». По её итогам Хэмилтон показал лучшее время. Вторая практика стартует также сегодня. Завтра состоятся третьи свободные заезды и квалификация, гонка пройдёт в воскресенье, 10 октября.