Валерий Карпин возглавляет сборную России всего пару месяцев, а уже успел войти в историю необычным решением. Придя в национальную команду, специалист запретил футболистам употреблять в пищу сахар. На вопрос журналиста, почему он так сделал, Карпин лаконично ответил: «Потому что они профессиональные футболисты». После этого тренеру намекнули, что до этого игроки без проблем ели сладкое. «До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем?» — резюмировал Карпин, дав понять, что разговор о сахаре можно считать закрытым.

Впрочем, это далеко не самый экстравагантный запрет, с которыми сталкиваются профессиональные футболисты во время своей карьеры.

Другой бывший тренер сборной России Валерий Газзаев, возглавив киевское «Динамо», посягнул на святое. Специалист запретил украинцам есть сало. Об этом вспоминал заведующий клубным рестораном Пётр Зварич.

«В свое время я внедрил в рацион слабосоленое сало — это ведь отличный энергетик! – рассказывал Зварич. — Многим игрокам оно пришлось по вкусу. Но приехал Газзаев и сказал: «Какое сало?!» Он даже яйца куриные запретил, только перепелиные. Мол, в куриных содержится холестерин. Так ведь холестерин людям в возрасте вреден, а ребятам по 20-25 лет никак помешает».

А до Газзаева первый удар по национальной украинской кухне нанёс другой российский тренер Юрий Сёмин. Придя в киевское «Динамо», специалист первым делом наложил запрет на вареники.

Впрочем, от запретов на национальные блюда страдали не только украинцы. Так итальянский тренер Антонио Конте запрещал футболистам сборной есть пиццу и пасту (кроме приготовленной из особого сорта пшеницы). Позднее этот запрет перекинулся и на клубы, которые Конте возглавлял. Так, придя в «Челси», он запретил игрокам не только пиццу, которую они всегда ели после матчей, но и газировку, а также некоторые соусы, включая кетчуп.

Запретами славится не только Конте, но и другие тренеры лондонского клуба. Томас Тухель также запрещает игрокам пасту, а также сладкое, фастфуд и газировку. Кроме того, только придя в «ПСЖ» он попросил владельцев ночных клубов сообщать ему, если те заметят на вечеринках футболистов парижан.

Фастфуд и правда вреден для организма, причем не только спортсменов. Понимал это и Дэвид Мойес. Работая в «Манчестер Юнайтед», он однажды очень сильно разозлился на защитника Александра Бюттнера, увидев у того в тарелке гору картошки фри. Будущий футболист московского «Динамо» и без того испытывал проблемы с лишним весом. После этого инцидента картошка фри полностью пропала из рациона игроков «МЮ».

А вот нелюбовь к макаронам разделяют не все тренеры. Так Клаудио Раньери в своё время ввёл их в рацион футболистов «Лестера». «Лисы» после сенсационного чемпионства проваливали следующий сезон, и итальянский специалист запретил подавать игрокам после матчей бургеры с куриными котлетами. Вместо них в меню были включены макароны.

Тренеры из страны гурманов вообще зачастую славятся ограничениями на еду. Так ещё десять лет назад Паоло Ди Канио запретил в «Сандерленде» майонез, колу и ограничил употребление кофе.

Налегать на кофе и сладости не разрешал своим футболистам и Зденек Земан. На предсезонке в 2012 году он посадил «Рому» на строгую диету. Не помогло: команда не попала в еврокубки, а Земан был уволен ещё в феврале.

А вот Луис Энрике в сборной Испании не был замечен за какими-то необычными запретами на еду. Однако одно связанное с употреблением пищи табу всё же было введено. Во время еды игрокам было запрещено пользоваться мобильными телефонами: так Энрике мотивировал их больше общаться друг с другом во время обедов. Специалист явно не слышал поговорку «когда я ем, я глух и нем».

С самым необычным гастрономическим запретом в 2014 году столкнулась сборная Мексики. Перед чемпионатом мира в Бразилии игрокам запретили есть говядину. Но это была вынужденная мера, никак не связанная с диетами. Дело в том, что ещё в 2011 году в пробах нескольких футболистов нашли следы запрещённого препарата кленбутерола. Его в том числе дают коровам для улучшения качества мяса. Чтобы подобное не повторилось на чемпионате мира, Мигель Эррера попросил игроков не употреблять говядину.

Но запрет на коровье мясо был не самым страшным, с чем столкнулись мексиканские игроки перед мундиалем. Тренер запретил им во время чемпионата мира заниматься сексом. Даже несмотря на слова спортивного директора Риккардо Пелаеса, что сексом заниматься можно, «лишь бы не друг с другом».

Данный запрет – не редкость в мире футбола. Так сексом запрещал заниматься Хосеп Гвардьола, правда, с поблажкой: плотские утехи были запрещены только после полуночи. А вот Фабио Капелло категорически запретил секс в сборной Англии во время чемпионата мира-2010. Кроме того, суровый тренер ограничил игрокам свидания с жёнами, запретил мобильники и социальные сети на время турнира. Ограничения команде не помогли. Англичане были одними из фаворитов турнира, а в итоге провели его из рук вон плохо, демонстрировали унылый антифутбол и вылетели уже на стадии 1/8 финала.

Капелло жизнь не научила ничему, и запреты гаджетов тренер перенёс и в сборную России. На чемпионате мира россияне продемонстрировали едва ли не самый скучный футбол среди 32 участников, а сборная напоминала закрытую военную базу, в то время, как другие команды охотно делились с журналистами деталями своего быта.

В отличие от фастфуда и газировки, вред секса для футболистов – вопрос дискуссионный. Так один из лучших игроков в истории сборной Бразилии Роналдо рассказывал, что любит выходить на матчи после занятий любовью со своей девушкой.

А вот тренер сборной Нигерии Гернот Рор запретил футболистам команды флиртовать… с жительницами Ессентуков. Дело в том, что команда проходила в курортном городе подготовку к матчам ЧМ-2018, и Рор считал, что общение с девушками помещает подготовке.

Все прекрасно помнят экстравагантные и порой необъяснимые запреты Станислава Черчесова на некоторые выражения. Список стоп-слов специалиста был достаточно длинным, но лучше всего фанатам запомнились запреты «проблемы» и «товарищеского матча». Вместо «проблемы» нужно было говорить «задачи», а вместо «товарищеского» — «контрольный».

А предшественник Черчесова Леонид Слуцкий недавно рассказал, что запретил игрокам называть друг друга «брат».

«Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня безумно бесит. Когда Солтмурад Бакаев партнера по команде называет братом, я говорю: «К тебе Зелимхан, что ли, перешел в команду? Какой он тебе брат? Какой Данченко тебе брат?» — пояснил тренер.

Но если эти запреты ещё можно было худо-бедно терпеть, то Дмитрий Кириченко в «Уфе» в своё время посягнул на святая святых: он запретил футболистам выражаться матом, мотивируя это «плохой энергетикой».

А порой запреты и вовсе выходят на уровень цветовой дифференциации. В 2017 году тренер «Рейнджерс» Педро Кайсинья запретил футболистам играть в зелёных бутсах, поскольку это цвет их принципиального соперника «Селтика». А Андрей Канчельскис утверждает, что его в своё время чуть не выставили из «Фиорентины» за то, что он пришёл на официальную презентацию в чёрно-белом галстуке, а это цвета злейшего врага «фиалок» «Ювентуса».

А лидером по необычным запретам однозначно можно считать Жозе Моуринью.

Так португалец запрещал игрокам «Челси» шутить на тренировках после серии неудач в 2015 году. В «Манчестер Юнайтед» тренер не разрешал футболистам играть в Pokemon Go, а в «Тоттенхэме» запретил вспоминать поражение от «Баварии» со счётом 2:7.

Кому-то пищевые и другие запреты помогали в работе, а кого-то не спасали от отставок. В конце года мы узнаем, принесёт ли свои плоды запрет на сахар, который ввёл Валерий Карпин.