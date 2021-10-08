Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На четверг, 7 октября, в стране выявлено 27 240 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 717 356.

На сегодняшний день сделано уже более 195,6 миллиона тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 214 485 человек, еще 6 819 796 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 936 россиян. По выздоровлению выписаны 20 566 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 4595 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 2501 пациентов, в Московской области — 1490, в Ленинградской — 255.