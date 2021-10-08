Российский фигурист Михаил Коляда представил свой новый костюм на произвольную программу на турнире Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

Как сообщает Sports.ru, в произвольной программе Коляда будет кататься под музыку из фильма «Список Шиндлера» в белой рубашке и чёрном жилете с галстуком.

В короткой программе россиянин представил номер под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», выйдя на лёд в к.расном кителе с эполетом на одном плече.

После короткой программы Коляда занимает третье место с результатом 82,75. У лидирующих канадца Кигана Мессинга и американца Джейсона Брауна по 92,39 балла.

Ещё один представитель России Дмитрий Алиев идёт пятым (78,28), а Евгений Семененко — 11-м (69,63).