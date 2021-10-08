Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе назван лучшим футболистом матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА против Бельгии. Игра проходила 8 октября в итальянском Турине и завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 3:2. К перерыву бельгийцы вели 2:0 благодаря голам Янника Карраско и Ромелу Лукаку. Во второй половине встречи на 62-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч с передачи Мбаппе. Через семь минут Мбаппе реализовал пенальти, сравняв счёт. Гол Тео Эрнандеса на 90-й минуте принёс Фрпнции победу.

В финале сборная Франции сыграет с Испанией, которая за день до этого обыграла Италию. Финальный матч состоится 10 октября на «Сан-Сиро» в Милане. В тот же день в Турине пройдёт поединок за третье место между Италией и Бельгией.