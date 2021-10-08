Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал свое мнение относительно того, смогут ли Дина и Арина Аверины принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Чемпион считает, что в художественной гимнастике можно выступать только до 25-26 лет. Немов полагает, что сестры Аверины не будут готовиться на Олимпиаду. Сам гимнаст завершил выступления на Играх в 28 лет. Он вспоминает, что уже тогда ему было тяжело. Алексей выступал не на всех снарядах.

«Ну, машина ломается, а что мы говорим о человеческих возможностях?» – заявил Немов.

Алексей добавил, что все зависит от индивидуальных особенностях тела и подхода к тренировочному процессу и восстановлени.

Сейчас Дине и Арине Авериным по 23 года. Гимнастки заняли на прошедшей Олимпиаде в Токио второе и четвертое места. Ирина Винер назвала судейство несправедливым.