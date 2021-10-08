Сборные Латвии и Швейцарии по хоккею назвали первых трёх игроков в своих составах на Олимпиаду-2022, сообщает официальный сайт ИИХФ. Ранее аналогичные составы представили команды Финляндии, Швеции, Чехии, США и Канады.

В состав сборной Латвии войдут Рудолфс Балцерс («Сан-Хосе»), Земгус Гиргенсонс («Баффало») и Кристианс Рубинс («Торонто Марлис», АХЛ).

Левый форвард Балцерс перешёл в «Сан-Хосе» перед стартом прошлого сезона. В 41 матче регулярного сезона в составе «Шаркс» он отметился 17 (8+9) очками.

Центрфорвард Гиргенсонс из-за травмы нижней части тела пропустил весь сезон-2020/21. В позапрошлом сезоне он отметился 19 (12+7) очками в 69 встречах регулярки.

Защитник Кристианс ещё не играл в НХЛ. В середине сезона-2020/21 он вернулся в клуб АХЛ «Торонто Марлис» и набрал 3 (1+2) очка в 22 играх.

В состав сборной Швейцарии вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и Нико Хишир («Нью-Джерси»).

Защитник Йоси в сезоне-2020/21 набрал 33 (8+25) очка в регулярном сезоне и отметился 4 голевыми передачами в шести встречах плей-офф.

Правый нападающий Майер набрал 31 (12+19) очко в 54 встречах регулярки.

Центрфорвард провёл в составе «Дэвилз» 21 матч и отметился 11 (6+5) очками.

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой.

Швейцария — соперник сборной России по групповому турниру Олимпиады-2022.