Сборные Латвии и Швейцарии по хоккею назвали первых трёх игроков в своих составах на Олимпиаду-2022, сообщает официальный сайт ИИХФ. Ранее аналогичные составы представили команды Финляндии, Швеции, Чехии, США и Канады.
В состав сборной Латвии войдут Рудолфс Балцерс («Сан-Хосе»), Земгус Гиргенсонс («Баффало») и Кристианс Рубинс («Торонто Марлис», АХЛ).
Левый форвард Балцерс перешёл в «Сан-Хосе» перед стартом прошлого сезона. В 41 матче регулярного сезона в составе «Шаркс» он отметился 17 (8+9) очками.
Центрфорвард Гиргенсонс из-за травмы нижней части тела пропустил весь сезон-2020/21. В позапрошлом сезоне он отметился 19 (12+7) очками в 69 встречах регулярки.
Защитник Кристианс ещё не играл в НХЛ. В середине сезона-2020/21 он вернулся в клуб АХЛ «Торонто Марлис» и набрал 3 (1+2) очка в 22 играх.
В состав сборной Швейцарии вошли Роман Йоси («Нэшвилл»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и Нико Хишир («Нью-Джерси»).
Защитник Йоси в сезоне-2020/21 набрал 33 (8+25) очка в регулярном сезоне и отметился 4 голевыми передачами в шести встречах плей-офф.
Правый нападающий Майер набрал 31 (12+19) очко в 54 встречах регулярки.
Центрфорвард провёл в составе «Дэвилз» 21 матч и отметился 11 (6+5) очками.
Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой.
Швейцария — соперник сборной России по групповому турниру Олимпиады-2022.
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