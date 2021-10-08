Сегодня, 8 октября, пройдет вторая часть свободных заездов этапа «Гран-при Турции». Гонка пройдет в Стамбуле на трассе «Истанбул Парк».

Старт пилотам во второй свободной практике будет дан в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция гонки доступна на сайте Sportbox.ru.

В первых свободных заездах лучший результат показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он преодолел дистанцию за 1.24,178. Действующий чемпион мира обновил рекорд трассы.

Вторым пришел Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Он отстал от лидера на 0,425. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин пришел к финишу последним. Он отстал на 2,841. Его партнер по команде Мик Шумахер обогнал россиянина и стал 19-м.