Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова взяла золото на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Второе место заняла лидер короткой программы – Анастасия Губанова. Бронзу завоевала Полина Свириденко.

Чемпионкой Санкт-Петербурга Самодурова стала благодаря успешному исполнению произвольной программы. Отметим, что лучшую оценку за технику получила Арина Онищенко. Судьи поставили ее на первое место по результатам произвольной программы.

У мужчин золото завоевал Андрей Лазукин. Он получил 241,95 балла. Более 9 баллов ему проиграл Роман Атояр, занявший второе место. На третьей строчке расположился Матвей Ветлугин.

Кубок Санкт-Петербурга проходил с северной столице с 5 по 8 октября.