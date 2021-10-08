На седьмом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2021/2022 в австрийском Линце сегодня, 8 октября, выступят юноши с произвольной программой.

Начало прокатов запланировано на 19:10 по московскому времени. Прямая трансляция будет идти на сайте Первого канала.

После короткой программы лидирует выступающий за США Илья Малинин. Судьи оценили его прокат в 81,38 балла.

Российские фигуристы идут на второй и третьей строчке. Артем Ковалев опережает Кирилла Сарновского почти на 5 баллов.

Артема Ковалева тренирует Александр Волков, а Кирилл Сарновский занимается в академии «Ангелов Плющенко».

Парни выступят в заключительной программе в следующем порядке: Сарновский, Ковалев и Малинин.