Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков обрушился с критикой на троих выходцев из Дагестана, избивших мужчину в московском метро.

Тренер считает, что современное поколение растет на принципах насилия и не понимает, чт есть другие пути развития.

«У них в головах так: если ты не избил кого-нибудь, не изуродовал, не поломал нос или челюсть, то ты не мужик», – заявил Железняков.

Хореограф добавил, что чрезмерную жестокость вызывают средства массовой информации, которые транслируют насилие. Он напомнил, что на федеральных каналах постоянно транслируются убийства, ограбления и криминальные хроники. Молодежь, по словам Железнаякова, считает все это нормой.

Напомним, недавно трое дагестанцев избили молодого человека в московском метро. Он вступился за девушку.