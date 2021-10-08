Сегодня, 8 октября, состоится встреча отборочного турнира Евро-2023 среди молодежных команд между сбоорными России и Северной Ирландии. Матч пройдет в Калининграде.

Сборная России на старте отборочного турнира проиграла Испании со счетом 1:4, а затем разгромила сверстников-мальтийцев (6:0). После двух матчей команда идет на втором месте в таблице в тремя набранными очками. Ирландцы также набрали 3 очка, но проигрывают по разнице мячей (2:4 против 7:4).

Дальше в турнире пройдут победители групп и одна из лучших команд со вторых мест. Остальные восемь вторых мест выявят сильнейших в стыковых матчах. Победители пройдут дальше.

Прямую трансляцию матча покажет федеральный канал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18:55, матч – в 19:00.