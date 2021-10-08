Все российские фигуристы, которые планировали выступить на этапе Гран-при в США, получили американские визы. Они смогут показать свои программы на турнире в Лас-Вегасе, который пройдет с 22 по 24 октября. Информацией поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз США, сегодня их получили», – сказал Коган ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что проблемы с получением виз были у Дарьи Усачевой, Артура Даниэляна, Даниила Самсонова, танцевальных пар Аннабель Морозововй и Андрея Багина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро и Александы Бойковой и Дмитрия Козловского. Кроме них на этапе Гран-при выступят пары Алина Пепелева/Роман Плешко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и одиночницы Александра Трусова и Ксения Синицына.