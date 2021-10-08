Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали произвольную программу на Finlandia Trophy. Пара соревновалась с 15-ю дуэтами.

Пара исполнила программу под «Время, вперед» Георгия Свиридова. Фигуристы исполнили сложнейший каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Параллельный тулуп тоже получился у россиян идеально.

Мишина и Галлямов исполнили тодес со сложного захода, а потом исполнили сложную поддержку. Партнер провез мишину на себе, вытянув свое тело горизонтально, относительно льда.

Судьи оценили выступление Мишиной и Галлямова в 153,37 балла. По итогам двух дней пара получила 227,13 балла.

После короткой программы Мишина и Галлямов шли вторыми. Девушка ошиблась на параллельном прыжке. Судьи из-за этой помарки сняли значительные баллы.