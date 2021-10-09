Сегодня, 9 октября состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.

В 16:00 стартуют две игры: Казахстан примет Боснию и Герцеговину, а Литва на своём поле встретится с Болгарией.

В 19:00 начнутся ещё пять матчей. Сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией. После пяти игр украинцы идут на втором месте в турнирной таблице группы D. При этом все пять игр «жовто-блакитных» завершились вничью. На счету Финляндии также пять очков, но хуже разность забитых и пропущенных мячей, однако при этом на одну проведённую игру меньше. К моменту начала игры Украина может опуститься на третье место, если в игре Казахстан — Босния и Герцеговина одна из команд одержит победу. На счету обеих по три очка, у боснийцев на одну проведённую игру меньше.

Также в 19:00 стартуют матчи Азербайджан — Ирландия, Грузия — Греция, Швеция — Косово и Шотландия — Израиль.

В 21:45 начнутся ещё семь игр. Финалисты Евро-2020 сборная Англии на выезде сыграет с Андоррой. Подопечные Гарета Саутгейта уверенно лидируют в таблице группы I, имея в активе 16 очков при 5 победах и 1 ничьей. Андорра идёт предпоследней с единственной победой над Сан-Марино.

Также в это время пройдут игры Венгрия — Албания, Люксембург — Сербия, Молдавия — Дания, Польша — Сан-Марино, Фарерские острова — Австрия, Швейцария — Северная Ирландия.

Напомним, что победители групп напрямую пройдут в финальную стадию ЧМ-2022, а занявшие вторые места пройдут дополнительный отбор.