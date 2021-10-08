Сегодня, 9 октября, состоятся очередные матчи второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэлссе. Свои первые матчи на турнире проведут три российских теннисиста.

Первым номером «посева» на турнире является победитель US Open-2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев. Ему предстоит игра с американцем Маккензи Макдональдом. В первом круге 57-й номер мирового рейтинга победил австралийца Джеймса Дакворта — 6:3, 6:3. Это пятая встреча теннисистов в туре, во всех предыдущих победу одерживал Даниил Медведев. В 2021 году они сыграли уже два матча — на Australian Open (6:4, 6:2, 6:3) и турнире в Цинциннати (6:2, 62).

Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте Андрей Рублёв (4-й номер «посева») встретится с Карлосом Табернером из Испании. 116-й номер мирового рейтинга одолел в первом круге соотечественника Хауме Муньяра — 6:3, 6:3. Это первый очный поединок Рублёва и Табернера в туре.

Наконец Аслан Карацев, получивший 19-й номер «посева», встретится с итальянцем Сальваторе Карузо, который пробился в основную сетку из квалификации. В игре первого круга 135-й номер рейтинга ATP одолел обладателя wild card Закари Свайду из США — 6:3, 6:1. Ранее теннисисты встречались один раз в 2018 году. На турнире в Словении Карузо обыграл Карацева 6:3, 6:3.

Игры второго круга стартуют ориентировочно в 21:00 по московскому времени.