Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на Finlandia Trophy.

Произвольная программа пары поставлена под Lighthouse Патрика Ватсона.

Фигуристы легко исполнили параллельный тройной тулуп и подкрутку в начале программы, а потом начали ошибаться.

Тарасова упала с тройного тулупа и не смогла доделать еще один прыжок, чтобы сделать каскад. Евгения ошиблась еще и на выбросе. На приземлении что-то пошло не так.

Второй выброс получился у пары идеально.

Новоявленные воспитанники Этери Тутберидзе получили 135,39 балла за выступление и набрали 213,72 балла за два дня.

Пара опустилась на второе место по итогам произвольной программы.

Несмотря на ошибки, хореограф пары Даниил Глейхенгауз вел себя спокойно на объявлении оценок.