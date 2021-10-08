Сегодня, 8 октября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Традиционно игровой день стартует на Дальнем Востоке. В 10:00 по московскому времени на лёд в Хабаровске выйдут «Амур» и «Трактор».

Спустя 7 часов, в 17:00 по Москве стартует игра действующего обладателя Кубка Гагарина «Авангарда» и «Спартака». Омичи пока не очень удачно проводят текущий сезон и идут в нижней части таблицы Восточной конференции. Три последних матча «Авангард» проиграл — 3:4 с «Трактором», 2:5 с «Автомобилистом» и 0:1 с «Барысом».

В это же время начнутся ещё два матча. Один из лидеров Западной конференции московское «Динамо» встретится с «Северсталью» на своём льду. Соседи по турнирной таблице «Востока» «Нефтехимик» и «Автомобилист» сыграют свой матч в Нижнекамске.

Завершит игровой день поединок «Куньлуня» и ЦСКА. Китайский клуб и финалисты Кубка Гагарина-2021 выйдут на лёд «Арены Мытищи» в 19:30 по московскому времени.