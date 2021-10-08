Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при Finlandia Trophy.

Пара набрала 227,13 баллов по сумме двух программ. Мишина и Галлямов шли вторыми по итогам первого дня, но идеально откатали произвольную программу. Судьи оценили их выступление по достоинству.

Вторыми из-за двух ошибок, стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они были первыми по итогам короткой программы, но две помарки Евгении не позволили паре завоевать золото Finlandia Trophy.

На третьем месте расположились американцы Эщли Кейн и Тимоти Ледюк. Они проиграли Евгении и Владимиру более 20 баллов.

Пара является действующими чемпионами мира 2021 года. Мишина и Галлямов – бронзовые призеры финала Гран-при 2019.