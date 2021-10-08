Сегодня, 8 октября, состоятся очередные матчи второго круга женского одиночного турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Ориентировочно в час ночи по московскому времени стартует поединок американки Мэдисон Киз и россиянки Анастасии Павлюченковой. Россиянка «посеяна» на турнире под номером 9. Киз в первом круге обыграла эстонку Кайю Канепи — 6:0, 7:5.

Это четвёртая встреча Павлюченковой и Киз в карьере. Счёт в их противостоянии пока равный — 2:2. В 2021 году теннисистки пересеклись на турнире в Мадриде. Павлюченкова расправилась с соперницей за полтора часа — 7:5, 6:2.

Приблизительно в 21:00 по Москве стартует вторая серия матчей. В этой сессии своей первый матч на турнире проведёт 20-я «сеяная» Дарья Касаткина. Ей предстоит встретиться с Астрой Шармой из Австралии, которая пробилась в основную сетку из квалификации. Это первый поединок теннисисток в WTA-туре. В первом круге Шарма одолела хорватку Донну Векич — 6:4, 2:6, 6:3.

Наконец 151-я ракетка мира Анна Калинская встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании, которая получила 28-й номер «посева». В игре первого круга Калинская, прошедшая в сетку из квалификации, вырвала победу у обладательницы wild card Клэр Лью из США — 6:3, 2:6, 6:1.