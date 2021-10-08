Стали известны первые три хоккеиста из расширенных заявок сборных Германии и Словакии на Олимпиаду-2022. Ранее аналогичные составы представили команды Финляндии, Швеции, Чехии, США, Канады, Латвии и Швейцарии.

В состав команды Германии войдут Леон Драйзатль («Эдмонтон»), Моритц Зайдер («Детройт») и Филипп Грубауэр («Сиэтл»).

Центрфорвард Драйзатль в сезоне-2020/21 отметился 84 (31+53) очками в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) баллов в Кубке Стэнли.

20-летний защитник Зайдер перешёл в «Детройт» этим летом. Прошлый сезон он провёл в «Рёгле», набрав 28 (7+21) очков в 41 матче регулярного чемпионата Шведской лиги, а также 5 (1+4) баллов результативности в 13 поединках плей-офф.

Вратарь Филипп Грубауэр стал игроком новичка НХЛ «Сиэтла» этим летом. Предыдущие три сезона он провёл в «Колорадо». В сезоне-2020/21 на его счету 40 матчей в регулярном сезоне, в которых пропускал 1,95 шайбы при коэффициенте надежности 92,2%. В плей-офф на его счету 10 матчей, 2,61 пропущенных шайбы и 91,4% надёжности.

В состав сборной Словакии вошли Андрей Секера («Даллас»), Эрик Чернак («Тампа-Бэй») и Ярослав Халак («Ванкувер»).

Защитник Секера набрал 5 (3+2) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На счету защитника Чернака 18 (5+13) очков в 46 играх регулярки и 10 (1+9) очков в 21 игре плей-офф, который завершился победой «Тампы».

Вратарь Халак перешёл в «Кэнакс» этим летом. Прошлый сезон он провёл в «Бостоне», пропуская в среднем 2,53 шайбы в 19 матчах и коэффициенте надёжности 90,5.

Расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября. В Играх в Пекине снова смогут принять участие хоккеисты НХЛ. Они приезжали на Олимпиаду с 1998 по 2014 год включительно, но в 2018-м Олимпиада в Пхёнчхане прошла без их участия из-за отсутствия договорённости с лигой.