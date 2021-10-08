Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике этапа «Формулы-1» «Гран-при Турции». Его результат — 1.23,804.

Действующий чемпион мира обновил рекорд трассы, который установил сам во время первой сессии (1.24,178). Предыдущий рекорд принадлежал Хуану Пабло Монтойе и составлял 1.24,770.

Второе время во второй сессии показал Шарль Леклер из «Феррари», его отставание составило 0,166.

Тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас с отставанием 0,410.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин во второй раз подряд занял последнее 20-е место с отставанием 1,894. Его партнёр по команде Мик Шумахер второй раз подряд расположился на 19-й строчке с отставанием 1,676.

Напомним, что Хэмилтон будет оштрафован на десять позиций из-за четвёртой замены силовой установки.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, 9 октября. Основная гонка состоится 10 октября в воскресенье.