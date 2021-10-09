Сегодня, 9 октября, на трассе в Стамбуле состоятся третья свободная практика и квалификация чемпионата «Формулы-1» «Гран-при Турции».

Практика начнётся в 11:55 по московскому времени. В первой и второй тренировочной сессии лучший результат показывал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта сезона Льюис Хэмилтон. Пилот «Мерседеса» дважды улучшил рекорд трассы, проехав её сперва за 1.24,178, а затем за 1.23,804.

В первой практике в тройку лидеров вошли занимающий второе место в личном зачёте Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Шарль Леклер из «Феррари».

Во второй практике вторым стал Леклер, а замкнул тройку партнёр Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в обеих практиках занимал последнее 20-е место, его напарник Мик Шумахер дважды стал 19-м. Оба гонщика остаются последними пилотами основного состава, не набравшими ни одного очка в сезоне-2021.

Квалификация «Гран-при Турции» намечена на 14:50 по Москве. Основная гонка пройдёт в воскресенье, 10 октября. Начало — в 14:50.