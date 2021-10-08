Новый сезон в фигурном катании набирает обороты: юниоры уже заканчивают свою серию Гран-при, а взрослые готовятся к первому этапу. В ожидании Skate America предлагаем пройти увлекательный тест и угадать фигуристов по деталям их новых костюмов.
Подсказка: все костюмы, представленные в вопросах, зрители уже видели в этом сезоне. Ответы будут даны ниже, после заключительного вопроса.
Итак, поехали!
Второй вопрос немного сложнее:
В третьем важно не перепутать:
Этот прокат вы должны были посмотреть:
И этот:
В шестом вопросе ошибки быть не должно:
Мы даже не подскажем, девочка это или мальчик.
Зато здесь всё сразу ясно:
Насколько вы были внимательны?
И последний вопрос:
ВНИМАНИЕ, ДАЛЬШЕ БУДУТ ОТВЕТЫ
Первый костюм, разумеется, принадлежит юной звездочке «Хрустального» Софье Акатьевой. Угадали?
Второй — новый образ повзрослевшего Глеба Лутфуллина.
Это новое платье Василисы Кагановской, которая выступает в дуэте с Валерием Ангелополом.
Марк Кондратюк и его программа под рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» принесли России третью квоту на Олимпийские игры.
Императрицу Туктамышеву нельзя перепутать ни с кем.
В шестом вопросе скрывался эпатажный костюм Петра Гуменника.
В седьмом вопросе мы спрятали Макара Игнатова. Можно было спутать с элементом платья Елизаветы Нугумановой.
А вот и сама Елизавета. «Нежнятина», как сказала бы Татьяна Анатольевна.
В этом платье Алёна Косторная выступила на контрольных прокатах.
В последнем вопросе скрывалась Диана Дэвис и её стильное платье для произвольного танца.
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