Новый сезон в фигурном катании набирает обороты: юниоры уже заканчивают свою серию Гран-при, а взрослые готовятся к первому этапу. В ожидании Skate America предлагаем пройти увлекательный тест и угадать фигуристов по деталям их новых костюмов.

Подсказка: все костюмы, представленные в вопросах, зрители уже видели в этом сезоне. Ответы будут даны ниже, после заключительного вопроса.

Итак, поехали!

Второй вопрос немного сложнее:

В третьем важно не перепутать:

Этот прокат вы должны были посмотреть:

И этот:

В шестом вопросе ошибки быть не должно:

Мы даже не подскажем, девочка это или мальчик.

Зато здесь всё сразу ясно:

Насколько вы были внимательны?

И последний вопрос:

ВНИМАНИЕ, ДАЛЬШЕ БУДУТ ОТВЕТЫ

Первый костюм, разумеется, принадлежит юной звездочке «Хрустального» Софье Акатьевой. Угадали?

Второй — новый образ повзрослевшего Глеба Лутфуллина.

Это новое платье Василисы Кагановской, которая выступает в дуэте с Валерием Ангелополом.

Марк Кондратюк и его программа под рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» принесли России третью квоту на Олимпийские игры.

Императрицу Туктамышеву нельзя перепутать ни с кем.

В шестом вопросе скрывался эпатажный костюм Петра Гуменника.

В седьмом вопросе мы спрятали Макара Игнатова. Можно было спутать с элементом платья Елизаветы Нугумановой.

А вот и сама Елизавета. «Нежнятина», как сказала бы Татьяна Анатольевна.

В этом платье Алёна Косторная выступила на контрольных прокатах.

В последнем вопросе скрывалась Диана Дэвис и её стильное платье для произвольного танца.