Комментатор Никита Гулин считает закономерным попадание в список лучших футболистов мира российскиих игроков. Авторитетное издание The Guardian включило в рейтинг 500 самых значимых футболистов мира четверых россиян: Александра Головина («Монако»), Артёма Дзюбу («Зенит»), Александра Соболева («Спартак») и Антона Заболотного (ЦСКА).

«Пятьсот – это слишком большое количество, чтобы россияне в их число вообще не вошли, — приводит слова Гулина «Петербургский дневник». — Ведь чемпионат России в рейтинге УЕФА сейчас занимает весьма высокое – седьмое место, а до этого несколько лет входил в число шести сильнейших европейских чемпионатов. Наша сборная уверенно пробилась в число финалистов Евро-2020, а до этого достойно выступила на чемпионате мира–2018″.

При этом Гулин сомневается в закономерности включения в состав Антона Заболотного, припомнив тому неудачный отрезок в «Зените» и инцидент на тренировке, когда форвард врезался в надувной манекен.

«Не вижу ничего удивительного в том, что российские игроки оказались в рейтинге такого солидного издания, — согласен с коллегой комментатор и радиоведущий Алексей Меньшов. — «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, наша сборная борется за право выступать на чемпионате мира».

Меньшов выразил надежду, что включение в престижный рейтинг Заболотного благотворно скажется на его игре.

Помимо четверых российских футболистов, в рейтинг вошли и три легионера из чемпионата России: зенитовцы Сердар Азмун и Вилмар Барриос, а также Хвича Кварацхелия из «Рубина».