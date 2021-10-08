Определились 23 футболиста, которые попадут в заявку сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии. По данным «Спорт-Экспресса», из заявки будут исключены вратарь «Байера» Андрей Лунёв, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Миранчук пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточке, Макаров получил в расположении национальной команды травму и не попадёт в заявку. Андрей Лунёв не провёл ещё ни одного официального матча за «Байер».

Таким образом, в расположении Карпина остаются 23 игрока: вратари Гильерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов; защитники — Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Максим Осипенко, Фёдор Кудряшов, Арсен Адамов; полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Ильзат Ахметов, Даниил Глебов; нападающие Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Гамид Агаларов.

Матч Россия — Словакия пройдёт сегодня на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени. Стартовый состав россиян будет известен ориентировочно за час до начала встречи.