Метро Санкт-Петербурга должно значительно расшириться к 2024 году: в Северной столице ожидается появление семи новых станций. Вице-губернатор города Максим Соколов рассказал, что Смольный уже направил в правительство РФ заявку на поддержку из федерального бюджета.

Называть все семь станций Соколов не стал, ограничившись тремя. Так, в скором времени ожидается строительство станций «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Большой проспект» («Горный институт»).

Станция «Юго-Западная» должна появиться на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова, именно поэтому еще одно проектное название и звучит как «Казаковская».

Открытие «Путиловской» запланировано на 2023 год, вестибюль этой станции будет выходить на улицу Васи Алексеева, между проспектами Маршала Говорова и Стачек. Кроме того, на «Путиловской» можно будет сделать пересадку на «Кировский завод», расположенный на красной ветке. Более того, до открытия новой станции обещают запустить работу второго вестибюля «Балтийской», поскольку станция уже не справляется с пассажиропотоком. Второй выход будет расположен рядом с бывшим Варшавским вокзалом, в здании которого сейчас находится ТРЦ «Варшавский экспресс».

Открытия станции «Большой проспект» придется ждать дольше — возможно, на схеме метро она появится последней из перечисленных. Вестибюль будет расположен недалеко от перекрестка 23-й линии и Масляного канала. Здесь по мостику над путями будет осуществляться пересадка на станцию «Горный институт».

По словам Соколова, на открытие трёх станций будет затрачено 60 миллиардов рублей. К 2024 году в Петербурге будут проложены почти 9 км путей, утверждает чиновник.

С открытием новых станций карта метро Петербурга станет выглядеть по-новому: на ней появится коричневая ветка, официальное название которой будет Красносельско-Калининская. Она будет соединять юг и северо-восток города, и именно на ней будут располагаться станции «Казаковская» и «Путиловская». Что касается «Большого проспекта», станция появится на оранжевой ветке, Лахтинско-Правобережной ветке. Кстати, там же должна появиться станция «Театральная», о строительстве которой было объявлено еще несколько лет назад. Вестибюль станции должен быть расположен в непосредственной близости от Мариинского театра.

На сегодняшний день схема метро Санкт-Петербурга насчитывает 72 станции и выглядит следующим образом:

Когда будут построены все запланированные станции, карта метро Петербурга станет такой:

На схеме изображены не только вышеназванные три станции, но и несколько других, однако говорить о сроках их появления пока рано. Эти станции, согласно планам чиновников, будут строиться уже после 2024 года. Так, например, в 2027 году введут «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». А к 2030 году должны заработать «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна»

Два года назад городские власти утвердили месторасположение станции метро «Шкиперская» (она же «Гавань»). Павильон запланирован на перекрёстке Наличной улицы и Шкиперского протока, но о срока строительства пока ничего не сообщается.

Если рассмотреть более долгосрочную перспективу, то схема метро Петербурга к 2032 году должна пополниться в общей сложности 12 станциями: